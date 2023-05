Autisme: cinq rôtisseries St-Hubert inclusives

Le bruit, la musique et la présence d’autres clients peuvent rendre une simple visite au restaurant perturbante pour plusieurs personnes autistes.

Depuis le début du mois d'avril, cinq rôtisseries St-Hubert accueillent pourtant cette clientèle dans un environnement adapté.

«Le Groupe St-Hubert, en collaboration avec la Fondation Autiste et majeur et la Fondation St-Hubert, a mis de l'avant un projet d'inclusion visant la clientèle autiste, pour venir manger dans nos succursales», a expliqué à TVA Nouvelles la directrice des ressources humaines du Groupe Martin, Clara Martin.

«On est venu faire des changements par rapport à la luminosité. Donc, on a descendu vraiment les lumières. Également pour le débit de la musique, on est allé le descendre. On a sélectionné certaines tables dans la salle à manger pour être sûr que c'est le moins bruyant possible, le moins passant, puis on a aussi une trousse sensorielle», a-t-elle ajouté.

L'initiative qui vise à optimiser l'expérience client est supportée par l'organisation À Pas de Géant.

«C'est bien aussi de voir que ce n’est pas simplement avec l'embauche et qu'il y a des compagnies comme St-Hubert qui sont prêtes à avoir un angle qui est plus 360, qui permet aussi d'avoir une offre pour les clients autistes et leur famille», affirme le chef de projet de l’organisme À Pas de Géant, Michael Huot.

