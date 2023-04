Conflit au Soudan: le Canada met fin à ses vols d’évacuation

Le Canada a mis fin à ses vols d’évacuation au Soudan, dimanche, alors qu’environ 230 Canadiens sont toujours pris dans le pays en proie à un conflit armé qui a fait des centaines de morts depuis la mi-avril.

«En raison des conditions dangereuses et en accord avec les décisions prises par nos alliés, aucun autre vol canadien n’est prévu», a confirmé la ministre de la Défense, Anita Anand, en faisant le point sur les opérations d’évacuation dimanche.

Celle-ci a noté que le Royaume-Uni et les États-Unis ont aussi cessé leurs vols d’évacuation pour le moment.

Au cours des derniers jours, six vols menés par le Canada ont permis d’évacuer environ 550 personnes de diverses nationalités. Plus largement, environ 400 Canadiens et résidents permanents ont pu être évacués, que ce soit par des vols canadiens ou alliés.

En attendant, environ 230 Canadiens et résidents permanents ayant demandé de l’aide à Affaires mondiales Canada se trouvent toujours dans le pays.

«Le gouvernement du Canada travaille avec ses alliés pour trouver d’autres moyens pour ses citoyens de quitter le pays», a assuré la ministre Anand qui avait évoqué samedi d’éventuelles opérations terrestres ou maritimes.

En ce sens, le personnel diplomatique et de l’armée sera relocalisé à Port-Soudan, en bordure de la mer Rouge à près de 700 km de la capitale Khartoum. Deux navires canadiens se trouvent d’ailleurs dans la région pour assister les opérations.