Crues printanières: des régions toujours sous surveillance

Bien que les inondations de cette année sont loin d'avoir causé autant de dommage qu'en 2017 et 2019 en cette période de crues printanières, des milliers de personnes sont toujours aux aguets alors que des dizaines de millimètres de pluie sont attendus dans les prochaines heures.

Des cours d’eau en Outaouais, dans les Laurentides, à Lanaudière et dans le Grand Montréal sont toujours sous surveillance.

La rivière des Outaouais est celle qui est surveillée de plus près par les autorités.

Voici les quantités de pluie attendues jusqu'à demain soir.

L'axe allant de l'Outaouais jusque dans Charlevoix pourrait recevoir plus de 70 mm localement.#MeteoQC pic.twitter.com/cVBciT6aLH — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) April 30, 2023

Les riverains rencontrés par TVA Nouvelles prennent leur mal en patience dans l’attente des précipitations.

«La première vague a amené le stress, là les gens se sont calmés parce que la crue a descendu. Mais avec la pluie qui s’en vient, j’ai des appels le matin de gens qui me demandent ce que je pense de la pluie qui s’en vient [...] on garde un œil là-dessus», explique Pierre-Luc Gauchon, un résident de l’Île-Mercier.

Le maire de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Stéphane Côté, indique quant à lui demeurer serein, mais vigilant.

«Je m’attends à ce que ça soit comme on a eu il y a une semaine, à peu près, dit-il. Peut-être un petit peu plus, mais on est capable de le prendre. On pourrait avoir des surprises donc il faut rester quand même vigilant. Si on ne l’est pas, c’est là qu’on paye.»

