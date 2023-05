EN IMAGES | 8 lieux de tournage célèbres que vous pouvez visiter

Les amateurs de voyages et de films peuvent combiner leurs deux passions en se rendant sur les lieux de tournages de plusieurs films qui ont marqué l’histoire du cinéma.

Le site du Daily Mail a dressé un palmarès de quelques-uns d’entre eux.

Voici donc 8 lieux de tournage célèbres qu’il vous est possible de visiter :

La Mélodie du Bonheur

La ville de Salzbourg, en Autriche, a deux raisons d’être l’une des destinations favorites des mélomanes.

D’abord, il s’agit du lieu de naissance du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart.

Ensuite, c’est dans cette ville que se déroule la comédie musicale «La Mélodie du Bonheur».

AFP

D’ailleurs, plus de 300 000 visiteurs parcourent la ville autrichienne pour suivre les traces de la famille von Trapp.

AFP

La Guerre des Étoiles

Si vous aimez les paysages désertiques de la planète fictive Tattoine, vous devriez jeter un coup d’œil du côté de Nefta, en Tunisie.

Vous y trouverez plusieurs lieux de tournage utilisés dans de nombreux films de la populaire saga intergalactique, dont la maison où a grandi Luke Skywalker.

AFP

The Shining

L’action du film pourrait vous décourager de vouloir loger dans l’hôtel situé en Oregon, pourtant celui-ci attire de nombreux adeptes de ski.

En effet, le Timberline Lodge offre luxe et pentes enneigées à ses clients. Quelque 2 millions de clients y résident chaque année.

Prenez toutefois note que seul l’extérieur de l’édifice a été utilisé dans le célèbre film de Stanley Kubrick. Les scènes se déroulant à l’intérieur ont plutôt été filmées dans des studios de Londres.

Timberline Lodge

Maman, j’ai raté l’avion

Vous ne pouvez peut-être pas entrer dans la maison de la famille McCallister, mais de nombreux touristes adorent s’arrêter devant la résidence la plus célèbre de la ville de Winnetka, en banlieue de Chicago.

Nombreux sont les curieux qui se prennent en photo devant la résidence en tentant d’imiter l’expression stupéfaite de Kevin.

tripadvisor.com

Le Parc Jurassique

Vous ne verrez peut-être pas de dinosaures, mais un voyage à Hawaï pourrait vous donner l’occasion de visiter plusieurs lieux de tournage des films Jurassic Park.

En tête de liste, on retrouve le Kualoa Ranch, la plus populaire destination des fans de la franchise cinématographique. Celle-ci s’étend sur plus de 1600 hectares comprenant des montagnes, des vallées, une forêt tropicale et des plages.

Real Hawaii Tours

Le Rocher

Tout comme Nicolas Cage et Sean Connery dans le film d’action de 1996, vous pouvez visiter l’ancienne prison d’Alcatraz, dans la baie de San Francisco.

Alors que les derniers prisonniers ont quitté ses murs en 1936, l’établissement fait partie du patrimoine de la municipalité californienne, qui a décidé de l’ouvrir aux tournages afin de l’aider à payer pour l’entretien et le maintien de l’ancien pénitencier.

AFP

Harry Potter

Un tour guidé des Studios Warner Bros vous permettra, à condition que vous acceptiez d’y mettre le prix, de visiter les studios londoniens de la populaire saga de sorcellerie.

Néanmoins, une option beaucoup moins coûteuse s’offre à vous si vous désirez assouvir votre passion pour Harry Potter. Vous n’avez qu’à vous rendre à la gare ferroviaire Kings Cross, où les jeunes sorciers viennent prendre le Poudlard Express.

Comme l'a fait le futur roi Charles, en 2013, vous pourrez tenter de trouver la plateforme 9 3⁄4.

WENN.com

Le Seigneur des Anneaux

Nombreux sont les fans de Frodon et Bilbon qui décident de se rendre en Nouvelle-Zélande pour marcher dans les pas de la Communauté de l’Anneau. La plupart des scènes extérieures y ont été tournées.

Si les Hobbits vous passionnent, vous voudrez certainement faire un tour à Matamata, où il est possible de visiter Hobbitbourg et ses petites maisons au style unique en son genre.