EN VIDÉO | Une voiture retournée par une tornade

Une tornade de force F1 a causé de sérieux dommages dans la ville de Palm Beach Gardens, en Floride. Des toits ont été arrachés et des voitures ont été déplacées et soulevées par les vents de plus de 160 km/h.

Une résidente de la Floride a d’ailleurs partagé une vidéo dans laquelle on peut voir un véhicule monter dans les airs et être retourné par la tornade.

Outre cet événement précis, plusieurs voitures et résidences ont été sérieusement endommagées à Palm Beach Gardens. De nombreux arbres ont également été déracinés.

Jusqu'ici, aucun blessé n'a été rapporté par les autorités de la municipalité floridienne.