Enseignants agressifs: «Il faut prendre ça plus au sérieux»

À la suite de la parution des extraits audio de «Mme Chantal» qui hurle sur ses élèves, la Fédération des comités de parents du Québec plaide pour une meilleure prise en charge par les écoles des plaintes soumises par les parents.

En entrevue à LCN, son président, Kevin Roy, est revenu sur les propos tenus par l’enseignante de l’école des Grands-Vents, déplorant notamment que l’établissement scolaire aurait eu connaissance depuis plusieurs mois de ce cas problématique.

«Ce qui est inacceptable dans tout ça c’est que le centre de services scolaires, l’école et la direction semblaient être au courant depuis plusieurs mois, depuis janvier ou février, qu’il y avait un cas comme ça dans l’école, dit-il. Puis les parents l’ont appris dans les médias, sur l’heure du midi quand ça a passé dans les médias.»

Le parent bénévole se dit déçu que les inquiétudes de certains parents n’aient pas mené à des changements concrets.

«Je pense que ce n’est pas normal qu’une plainte, qu’une déclaration d’un parent ne fait pas changer les choses, n’aboutisse pas, qu’il n’y ait pas de changements qui sont encourus après cela. S’il y avait des doutes sur les allégations, je pense qu’on aurait dû mettre des actions en place pour protéger nos jeunes qui sont à l’école.»

Selon M. Roy, l’approche qu’ont les écoles des plaintes des parents serait à revoir.

«Il faut prendre plus ça au sérieux, continue-t-il. On a parfois l’impression en tant que parent qu’on est des tâches à faire, bon, j’ai reçu une plainte d’un parent, il faut que je réponde aux parents. Je pense qu’il faut aller un peu plus loin que ça et mettre d’autres actions en place pour protéger tout le monde à l’intérieur de nos écoles.»

Un meilleur dialogue entre l’école et les parents serait à préconiser.

«Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tous les parents commencent à mettre des caméras ou des microphones dans les sacs à dos des enfants pour valider ce que les jeunes disent, avance-t-il. Mais je pense qu’en tant que parents, il faut rester à l’affut de ce que nos jeunes disent, il faut communiquer avec l’école. Les communications entre les équipes-écoles et les familles, je pense que c’est la clé dans tout ça.»

