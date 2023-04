Hausse du salaire minimum lundi: des effets sur l'inflation?

Dès lundi, le salaire minimum passera de 14,25 à 15,25$. Même si c’est une augmentation jugée pertinente pour certains, il reste que pour d’autres, ce n’est pas suffisant, réclamant au moins 18$/h. Cette hausse pourrait-elle entraîner des effets sur l'inflation?

«C’est une hausse intéressante, mais on a tellement pris de retard concernant le salaire minimum, qu’il faut rattraper et aller plus vite», croit Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ.

«J’achète difficilement l’argument que ce soit des jeunes ou des étudiants, qu’ils devraient être moins payés. On a constaté dans les dernières années une augmentation importante du nombre de personnes qui travaillent 40h/semaine et pour arriver à manger à leur faim, ils doivent se tourner vers des banques alimentaires. Pour nous, ça devient un critère de base, si tu travailles à temps plein, normalement tu devrais être capable», ajoute-t-il.

L’augmentation du salaire minimum peut-elle entraîner un effet boule de neige?

«Il y a cet argument-là qui a été avancé, il y a eu des augmentations importantes du salaire minimum dans le passé en Ontario, en Colombie-Britannique et en Californie, et ça n’a pas créé d’effet inflationniste. L’épisode inflationniste que nous avons connu n’est pas relié à la hausse du salaire minimum. Augmenter le salaire n’est pas un élément significatif sur l’inflation», défend M. Bolduc.

Pour le secrétaire général de la FTQ, cette hausse du salaire minimum n’est pas assez.

«On avait rencontré le ministre du Travail, M. Boulet, pas longtemps après l’annonce. Oui, il y a une augmentation (...), mais il est déjà avisé qu’on va revisiter notre offre puisque ce n’est pas suffisant», soutient-il.