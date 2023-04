Quels sont les avantages de la semaine de 4 jours?

Selon un sondage mené par Talent.com, 95% des travailleurs québécois souhaitent une semaine de 4 jours et 67% ne veulent pas travailler plus de 36 heures par semaine.

Même si certains craignent de travailler de plus longues journées ou de subir une réduction de salaire si une telle mesure devait être adoptée, une forte majorité des Québécois sondés est favorable à la semaine de quatre jours.

Les experts recommandent toutefois de ne pas excéder une journée de 8 heures de travail tout en conservant le même salaire, pour un maximum de 32 heures par semaine.

«Ça peut paraître utopique, mais on remarque que les employés qui travaillent quatre jours par semaine [à raison de 32 heures par semaine] et qui conservent le même salaire vont garder une motivation intrinsèque très forte», indique Alexandra Lamoureux, consultante B Corp et Boîte Pac.

Parmi les avantages de cette nouvelle tendance, on compte également l’augmentation du bien-être et de la productivité, explique-t-elle.

«Il y aurait une corrélation avec des enjeux sociétaux actuels : le burnout, le stress, mais également un impact considérable sur l’équité des genres et un impact environnemental», dit l’experte.

Elle ajoute que cet effort de flexibilité peut être avantageux pour les employés qui songent à la retraite et leurs employeurs.

Cette mesure pourrait subséquemment inciter les gens à repousser le moment de la retraite.

