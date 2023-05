Un éléphant gourmand capturé après une cavale meurtrière de 6 ans

L’éléphant le plus recherché de l’Inde a été capturé cette fin de semaine, après une cavale meurtrière qui aura duré près de six ans, rapporte The Indian Express.

AFP

Arikomban, qui veut dire «l’éléphant voleur de riz», a été attrapé par pas moins de 150 gardes forestiers samedi. Le pachyderme a chèrement défendu sa peau : cinq doses de tranquillisant ont été utilisées pour tenter de le neutraliser.

Les gardes forestiers ont finalement reçu l’aide de quatre autres éléphants entraînés pour aider les humains à capturer leurs semblables.

Arikomban, qui serait âgé d’une trentaine d’années, était devenu célèbre à travers l’Inde en raison de ses raids dans les magasins de riz où il venait se nourrir. Selon les médias locaux, l’éléphant mâle aurait tué au moins six personnes en les piétinant durant ses expéditions alimentaires.

Après sa capture, le pachyderme s’est fait poser un collier GPS et a été transporté dans une réserve d’animaux sauvages