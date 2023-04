Un «manque de jugement» sans accusation pour avoir botté la tête d’un jeune de 18 ans

Un policier d’Edmonton a clairement «manqué de jugement» en bottant la tête d’un jeune homme de 18 ans «comme si c’était un ballon de soccer», mais ne sera pas accusé pour autant, a conclu le chien de garde de la police en Alberta.

Dans un rapport rendu public au cours de la dernière semaine, l’Alberta Serious Incident Response Team (ASIRT) a détaillé comment quatre policiers d’Edmonton, en plus d’un chien policier, sont intervenus brutalement auprès d’un suspect dans la matinée du 9 décembre 2020.

Les agents ont été amenés à agir à la suite d’un appel pour une bagarre laissant entendre que quelqu’un pouvait être armé d’un couteau.

Sur place, ils ont demandé au suspect, décrit comme un jeune homme de 18 ans pesant 90 livres (41 kg), de sortir de la maison, de se coucher au sol et de ramper vers eux, les mains dans le dos.

Alors qu’il était à environ 1,5 m des policiers, qui étaient notamment armés d’une carabine et d’une arme non létale, le suspect a laissé entendre qu’il avait un couteau et a glissé les mains vers ses poches, toujours couché à plat ventre.

En réaction, un policier lui a décoché un coup de pied au visage «comme s’il avait tenté de frapper un ballon de soccer», selon les mots d’un témoin civil de la scène cité par l’ASIRT. L’impact a été si violent que le jeune homme a perdu connaissance et a dû être transporté en centre hospitalier dans un état critique. Il garde toujours des séquelles du coup de pied à ce jour.

Compte tenu de ces informations, l’ASIRT a conclu que le policier «a fait preuve d’un manque de jugement et d’un dédain pour la vie du suspect».

«Bien que la loi permette aux policiers d’utiliser la force durant une arrestation dans les circonstances appropriées, recourir à un coup de pied directement à la tête de ce suspect comme première mesure ne peut être défendu», a ajouté le chien de garde de la police qui estime qu’«il y a des fondements raisonnables pour croire qu’un délit a été commis par le policier.

Malgré tout, l’ASIRT n’a pas recommandé que l’agent soit accusé, puisque l’organisation craint qu’un tribunal puisse déterminer que le policier était en train d’utiliser une «force raisonnable» pour se protéger.