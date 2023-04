Une panne de courant en fonction du match des Maple Leafs de Toronto

La Municipalité régionale (MR) de Durham, en banlieue de Toronto, a tenu à rassurer les partisans des Maple Leafs vivant dans la région qu’ils allaient pouvoir continuer de regarder le match des leurs malgré une panne de courant prévue hier soir, au moment de la rencontre.

Après avoir décrété une panne entre 23h et 7h, dans la nuit de samedi à dimanche, les responsables ont fait l’annonce, plus tôt cette semaine, que celle-ci pouvait commencer plus tard si le match des séries éliminatoires opposant les Maple Leafs de Toronto au Lightning de Tampa Bay ne s'était pas terminé à temps.

«Nous savons que samedi soir est un soir important pour Leafs Nation [surnom des partisans des Maple Leafs]. Dans l’éventualité où le match devait se diriger vers une période de prolongation, ce qui devrait survenir tout près de 23h, Hydro One va retarder le début de début de la panne», a mentionné un porte-parole de la compagnie appartenant au gouvernement de l’Ontario, par voie de communiqué, et dont CP 24 a eu accès.

Comme de fait, le match de hockey s’est conclu en prolongation, peu de temps avant 23h. La panne s’est donc enclenchée après la conclusion de la partie, qui a pris fin par un score de 2-1 pour les Leafs.

La panne a été décrétée pour des raisons d’entretien auprès d’une station électrique dans la municipalité de Clarington, située dans la MR. Des clients de Hydro One et d’Elexicon ont été affectés.