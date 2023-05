Records de chaleur: «à quand les tout-inclus à Kuujjuaq?»

Depuis le 23 avril, Kuujjuaq et d’autres villes du Grand Nord du Québec enregistrent des records de chaleur.

«Quand les records sont battus, ce n’est pas par une fraction de degré ou d’un degré, mais c’est de quatre ou cinq degrés de plus», mentionne le météorologue Gilles Brien.

Encore lundi, Kuujjuaq était le point le plus chaud au Québec avec un 15 degrés Celsius au thermomètre contrairement à 11 degrés Celsius à Montréal.

Bientôt des tout-inclus à Kuujjuaq. La vague de chaleur dans le Grand Nord du Qc depuis 10 jours est historique. https://t.co/HODm1ulmK9 — Gilles Brien (@GillesBrien) May 1, 2023

De passage à LCN, le météorologue a posé la question à la blague si de grandes chaines d’hôtels pouvaient être intéressées à s’installer justement dans ces régions en raison des chaleurs.

«Dans les derniers jours, c’est l’Ungava dans les régions d’extrême nord qu’il a fait le plus chaud, plus chaud qu’à Montréal même. Avec des températures de 15 degrés au-dessus des normales. Ça vous démontre que les changements climatiques affectent plus les régions au nord qui se réchauffe deux à trois fois plus rapidement. On peut presque se poser la question: "À quand les tout-inclus dans le grand-nord du Québec?"»