Début de semaine pluvieux et venteux au Québec

Le temps sera pluvieux et venteux lundi, en raison d’un système dépressionnaire qui sévit sur le sud-ouest et le centre de la province.

Le sud et l’ouest de la province écoperont en matinée avec d’importantes quantités de pluie, avant que la dépression n’affecte les secteurs du centre du Québec et de Charlevoix.

Montréal et ses environs pourraient recevoir plus de 15 millimètres de pluie sous des vents forts avec des rafales pouvant atteindre plus de 60 km/h par moment, selon Environnement Canada.

La basse pression amènera aussi des vents forts avec des rafales de 80 km/h dans certains secteurs du centre du Québec, voire plus dans Charlevoix où la pluie se fera encore plus intense.

Les averses débuteront en après-midi avec moins d’intensité dans les secteurs de l’est de la province qui ne seront pas épargnés par des vents forts, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le soleil se fera plus discret pour le reste de la semaine, puisque les nuages seront plus présents et plus denses avec quelques averses dans le centre du Québec mardi.