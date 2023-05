Des roulottes de camping emportées par les eaux dans Charlevoix

La ville de Baie-Saint-Paul, dans la région de la Capitale-Nationale, a déclenché les mesures d'urgence, lundi, puisque les fortes précipiations ont causé d'importantes inondations dans le secteur au cours des dernières heures.

Dans Charlevoix, des roulottes installées sur le terrain de camping Le Genevrier ont été emportées par la crue des eaux de la rivière des Mares. Un de ces véhicules motorisés a percuté un pont. Des images dignes d’un film.

Au bord des larmes au micro de TVA Nouvelles en fin d'après-midi, le copropriétaire du camping, Paul Labaie, a qualifié d'«incalculable» les pertes. Il dit avoir vu une vingtaine de roulottes être transportées par le courant.

Douze des 35 chalets de l'entreprise étaient inondés.

État d'urgence

Les citoyens ont été évacués à l'aréna Aréna Luc-et-Marie-Claude, à proximité de l'hôtel de ville.

Deux pompiers manquent à l’appel après avoir été emportés par le courant pendant qu'ils tentaient de prêter main-forte à des citoyens de Charlevoix

La route 138 à la hauteur de la laiterie Charlevoix est fermée puisqu’un pont menace de tomber et est inaccessible entre Baie-St-Paul et Saint-Urbain. Les automobilistes doivent emprunter un détour via la route 362. Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel se rendra à Baie-Saint-Paul, mardi, en compagnie du ministre de la Capitale-Nationale Jonatan Julien, et la députée locale Kariane Bourassa.

#inondations à @baiesaintpaul : Nous sommes en lien avec les municipalités affectées et nous suivons la situation de très près. La @sureteqc déploie ses effectifs pour soutenir le milieu. Je serai sur place demain avec mes collègues @karianebCAQ & @JJulienCAQ — François Bonnardel (@fbonnardelCAQ) May 1, 2023

Je viens d’arriver à Baie St-Paul. Je suis de tout cœur avec les gens touchés.



Je serai au point de presse demain avec mes collègues @fbonnardelCAQ et @JJulienCAQ.



Mon équipe et moi sommes dispos pour les citoyens. — Kariane Bourassa (@karianebCAQ) May 1, 2023

De tout cœur avec la population de Charlevoix et les municipalités touchées par les inondations. Le ministre @fbonnardelCAQ suit la situation de près. Il sera à Baie-Saint-Paul demain avec @JJulienCAQ et @karianebCAQ. Merci aux équipes d’urgence sur le terrain. — François Legault (@francoislegault) May 1, 2023

En plein centre-ville de Baie-Saint-Paul, où le trafic de la route 138 est détourné, le niveau de la rivière du Bras du Nord-Ouest était très élevé pendant que des cours arrière de résidences commençaient à être couvertes d’eau.

Les pluies abondantes des dernières heures ont entraîné le débordement de la rivière du Gouffre et la fermeture de plusieurs routes, dont la 138.

D'ailleurs, en conférence de presse, le maire de Baie-Saint-Paul a confirmé qu'une fuite majeure affectait le réseau d'aqueduc de la municipalité.

Un avis d'ébullition a été émis pour les prochains jours pour tout le territoire de la municipalité. Les citoyens sont invités à faire bouillir l'eau trois minutes avant de la consommer, et pourraient observer une certaine baisse de pression.

Le maire a profité de la conférence de presse pour demander à ses citoyens de rester à la maison.

«L'endroit le plus sécuritaire, c'est chez vous», a-t-il dit, en demandant de laisser travailler les services d'urgences.