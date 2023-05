EN VIDÉO | Un ours repéré dans les rues de Los Angeles

Un ours massif a été aperçu en train de se promener sur le trottoir d’un quartier résidentiel de Los Angeles vendredi dernier, rapporte le Daily Mail.

La vidéo a été captée à Arcadia, en Californie, une zone située à environ 30 kilomètres au nord-est du centre de Los Angeles.

Selon le Daily Mail, les experts s’entendent pour dire que les observations d'ours sont de plus en plus fréquentes dans la région et les résidents ont été avertis de prendre des précautions à mesure que le temps se réchauffe.

Bien que l'ours dans la vidéo ne soit pas identifié, selon le California Department of Fish and Wildlife, il pourrait s’agir d’un ours noir, puisque la population de ceux-ci est en plein essor.

Cette année les experts dénombrent environ 30 000 à 40 000 ours dans tout l'État, alors qu’il y a à peine 40 ans, on en comptait à peine 10 000.