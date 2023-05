Harrison Ford confirme qu'il ne jouera plus jamais Indiana Jones

À 80 ans, Harrison Ford se dit prêt à ranger son fouet et son chapeau d’Indiana Jones. Dans un entretien accordé au site Total Films, le légendaire acteur a confirmé que le film Indiana Jones et le Cadran de la Destinée marquera sa dernière apparition sous les traits du célèbre archéologue.

• À lire aussi: Disney dévoile son prochain «Indiana Jones» et «La Petite Sirène»

• À lire aussi: 40 ans après «Indiana Jones», l’émouvant et spectaculaire retour de Ke Huy Quan, gagnant d’un Oscar

• À lire aussi: À VOIR | La bande-annonce du dernier Indiana Jones dévoilée

«C’est le dernier film de la franchise et c’est la dernière fois que je joue ce personnage. Je m’attends à ce que ça soit la dernière fois qu’Indiana Jones apparaît dans un film», a statué l’acteur qui célébrera son 81e anniversaire en juillet prochain.

Harrison Ford en a aussi profité pour souligner qu’il n’était pas impliqué dans le projet de série télé sur Indiana Jones qui serait actuellement en développement pour la plateforme Disney+.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée prendra l’affiche le 30 juin après avoir été présenté au Festival de Cannes le 18 mai prochain. Harrison Ford dit avoir eu beaucoup de plaisir à tourner ce cinquième volet de la populaire saga créée par Steven Spielberg (le nouveau film a toutefois été réalisé par James Mangold).

«Je souhaitais faire ce film depuis 10 ans et on a finalement pu trouver un moment où on a tous pu s’engager à le faire. Ce fut un moment très joyeux pour moi», a confié l’acteur à Total Films.