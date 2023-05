Hausse du salaire minimum: une pression supplémentaire pour les PME

Le salaire minimum au Québec est passé à 15,25 % lundi, ce qui représente une augmentation de 7 % et des coûts supplémentaires de 460 millions $ pour les petites ou moyennes entreprises (PME).

C’est la conclusion à laquelle est arrivée l’Analyse d’impact réglementaire du ministère du Travail.

«Cette augmentation [...] représente un coût annuel supplémentaire par employé au salaire minimum de 2 400 $ pour une entreprise, en plus de la pression qu’elle engendrera sur les demandes des autres employés. C’est une hausse qui s’ajoute à celles du Régime des rentes du Québec du 1er janvier et des tarifs d’électricité du mois dernier», a rapporté François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

«On semble oublier que pour passer à travers la pandémie, la majorité des PME québécoises traînent encore une dette moyenne de 100 000 $. Cela met beaucoup de pression sur l’augmentation des prix et va affaiblir les plus petites entreprises», a-t-il ajouté.

Un rapport de recherche de la FCEI sur l'inflation, publié en février dernier, a démontré, entre autres, que les dirigeants de PME n'avaient pas d’autre choix que d’augmenter leurs prix de 73 % pour s’adapter, et plus l’entreprise est petite, plus l’augmentation du salaire minimum a un impact important.

Selon la FCEI, au Québec, la moitié des entreprises ont moins de cinq employés et 70 %, moins de 10 employés.