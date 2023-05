Inondations majeures à Chertsey

La ville de Chertsey a officiellement déclenché les mesures d’urgence alors que plusieurs cours d’eau du secteur inquiètent les résidents.

Des travaux sont en cours pour protéger les berges, notamment, du lac Dupuis qui est sorti de son lit.

«Il y a une vingtaine de routes où ça peut être problématique», explique la mairesse de la ville de Chertsey, Michelle Joly. «Nos équipes sont à pied d’œuvre partout sur le territoire, on a même interpellé des entrepreneurs pour nous donner un coup de main.»

Puisque plusieurs résidences se trouvent aux abords du lac Dupuis, la mairesse assure que la salle communautaire de la ville de Chertsey sera ouverte et accessible aux résidents inondés.

Elle affirme toutefois que personne n’a été évacué pour l’instant, mais que les résidents doivent demeurer vigilants.

«Il faut faire bien attention, on demande aux citoyens d’être prudents et de faire attention lorsqu’ils conduisent», explique-t-elle. «Préférablement, on reste à la maison.»

Plusieurs craintes

La mairesse affirme que ses inquiétudes viennent surtout du fait que la pluie pourrait durer. Le temps sera pluvieux et venteux cette semaine en raison d’un système dépressionnaire qui sévit sur le sud-ouest et le centre de la province.

«Depuis hier soir on reçoit une pluie abondante avec des vents», dit-elle. «Ce qui nous inquiète le plus c’est qu’il pourrait y avoir de la pluie comme ça jusqu’à jeudi.»

D’ailleurs, la semaine dernière, certains barrages de la ville avaient cédé en raison de la pluie abondante.

«Au lac Beaulne, le chemin s’est effondré et fragilisait le barrage, puisque le chemin fait partie du barrage», explique Mme Joly. «Il y a également le barrage du Lac-d’Argent qui a cédé, mais heureusement, les citoyens n’étaient pas enclavés.»