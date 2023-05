Le Cégep de Baie-Comeau lance un cri du cœur pour loger ses futurs étudiants

Le Cégep de Baie-Comeau tente de trouver une solution pour accueillir ses futurs étudiants dont le nombre est en recrudescence en lançant un cri du cœur face à la difficulté de se loger qui augmente.

«Le taux d’inoccupation à Baie-Comeau est de 0,5%, mais en même temps, nous avons une belle croissance et on craint qu’une quarantaine d’étudiants ne puissent pas se loger, alors on lance un premier cri du cœur», explique Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Grâce à une campagne de recrutement à l’étranger, mais aussi l’introduction de nouveaux programmes en 2020, de plus en plus d’étudiants viennent poursuivre leur cursus scolaire dans la ville de près de 22 000 citoyens.

«Mais il y a peu de logements disponibles, donc ça devient difficile», ajoute Mme Couturier.

Photo fournie par le Cégep de Baie-Comeau

Surtout que pour la prochaine rentrée scolaire, le cégep s’attend à recevoir 35% d’étudiants provenant hors de la région.

Chute du taux d’inoccupation

En seulement un an, le taux d’inoccupation, aujourd’hui à 0,5%, a drastiquement chuté dans la ville côtière, puisqu’en octobre 2021, il se situait à 3,8%. Et ce sont particulièrement les studios et les appartements de plus de trois chambres qui sont touchés puisqu’ils affichent un taux d’inoccupation de 0%. Quant aux appartements d’une chambre ou de deux chambres, ce taux s’élève à 0,6%.

Pour tenter de trouver une solution, l’établissement d’enseignement a pour la première fois publié un «appel d’intérêt» sur le site Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Mme Couturier espère ainsi qu’un partenariat «public privé» puisse voir le jour et que des promoteurs locaux soient intéressés à venir construire 12 logements pour y loger 36 étudiants.

«Ça permettrait de loger des étudiants, mais aussi de faire vivre l’économie locale», soutient-elle.

Le cégep voudrait ainsi établir un partenariat sur cinq ans, qui pourrait être renouvelable.

Trouver une solution

Actuellement, le Cégep de Baie-Comeau gère deux immeubles de 15 appartements qui permettent de loger 106 étudiants.

«Les résidences sont réservées pour les étudiants internationaux pour leur première année, le temps qu’ils trouvent un logement pour l’année suivante», indique Mme Couturier.

Le cégep essaie également de trouver des particuliers qui auraient des chambres pour loger des étudiants.

«Les gens sont sensibles à la situation, mais il y a parfois de la méfiance, parce qu’à 18 ans, on n’est pas toujours sage. Mais le cégep est là pour éduquer les jeunes», soutient la directrice générale qui se dit heureuse de voir que la communauté est prête à donner un coup de main pour trouver une solution.