Le premier navire de croisières internationales arrive à Sept-Îles

Sept-Îles se prépare à accueillir le 9 mai son premier navire de croisières internationales, avec 11 escales prévues dans la ville nord-côtière cette année.

Une plate-forme virtuelle permettant aux croisiéristes de planifier leur visite à Sept-Îles et de connaître les produits et services disponibles a été mise en place.

Quatorze panneaux disposant d’un code QR ont été installés à travers la ville. Munis de téléphones, les visiteurs pourront obtenir des informations en quelques clics.

«Ce qu’on voulait, c’est que les gens puissent visiter de façon autonome, parce qu’il y a plusieurs croisiéristes qui veulent procéder comme ça», a indiqué la directrice de Destination Sept-Îles Nakauinanu, Suzanne Cassista. «Ils vont pouvoir se promener et, de plaque en plaque, ils vont découvrir autre chose autour d’eux ».

Au total, 5000 $ ont été investis dans cette technologie, qui permettra d’obtenir des statistiques sur les utilisateurs.

L’automne est généralement la période la plus occupée pour l’industrie des croisières. L’année 2023 marquera le début d’un renversement de tendance, puisque quatre navires accosteront à Sept-Îles en octobre, mais ils seront plus nombreux au mois d’août avec cinq escales.

«Ça fait partie d’une démarche qu’on fait avec l’Association des croisières du Saint-Laurent pour que les navires viennent plus tôt en saison au lieu de septembre et octobre quand, on ne se le cache pas, c’est plus froid, plus pluvieux. On essaie de les attirer plus tôt en saison. Cette année, 5 navires au mois d’août, c’est parfait pour nous», a indiqué Suzanne Cassista.

Le «Queen Mary 2», d’une capacité de 3955 passagers et membres d’équipage, fera une escale le 3 octobre. Il se trouvera alors à quelques dizaines de mètres du «Hermel», le bateau de la rameuse Mylène Paquette, exposé à la marina de Sept-Îles.

En septembre 2013, lors de la traversée de l’Atlantique Nord en solitaire, la rameuse a été ravitaillée par le paquebot en plein océan au 83e jour de son expédition. Une activité spéciale pour souligner le 10e anniversaire de cette rencontre devrait être organisée.