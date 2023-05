Les Québécoises consacrent peu de temps à leur santé mentale

Les Québécoises passent cinq fois plus d’heures à s’occuper des autres et des tâches ménagères plutôt que d’elles-mêmes, selon une étude menée pour le compte de GreenShield.

Les femmes interrogées estiment qu’elles devraient consacrer 1 heure par jour à leur santé mentale, alors qu’en pratique, elles n’en dédient pas plus de 30 minutes.

Les Québécoises ont déclaré consacrer 17 % moins de temps à leur santé mentale et 13 % moins de temps à prendre soin d'elles que les femmes des autres provinces du Canada.

À l’échelle du pays, les femmes qui ont immigré au Canada consacrent 31 % moins de temps à prendre soin d'elles et 15 % moins de temps à leur santé mentale que celles nées au Canada.

Les mères canadiennes consacrent 44 % plus de temps à prendre soin des autres et aux tâches ménagères, et 21 % moins de temps à leur santé mentale que leurs pairs.

Les données révèlent aussi que celles dont le revenu annuel est inférieur à 35 000 $ consacrent 23 % moins de temps à leur santé mentale que les femmes qui gagnent plus.

«Malgré les meilleures intentions du monde, lorsque les femmes accordent la priorité à tout le monde sauf à elles-mêmes, cela peut avoir des répercussions négatives sur leur santé, leur famille et leur travail», a expliqué Joannie Gauthier, vice-présidente, santé mentale Québec, chez GreenShield.

«Demander à des femmes de prendre ce temps est complexe et ce n'est pas une solution universelle. Nous devons leur fournir des outils qui tiennent compte de leurs besoins uniques, en particulier à celles provenant de communautés marginalisées et racisées», a-t-elle ajouté.

L'étude a été menée par SAGO pour le compte de l’organisation de services de santé intégrés GreenShield auprès de 820 femmes au Canada, entre le 21 et le 23 avril 2023.