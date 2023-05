L’icône du folk canadien Gordon Lightfoot s’est éteinte

Le légendaire chanteur folk Gordon Lightfoot, éminemment connu dans le Canada anglais pour ses balades poétiques inspirées des beautés naturelles du pays, s’est éteint lundi à l’âge de 84 ans.

Le compositeur qui laisse derrière lui un catalogue comprenant plus de 500 chansons est décédé dans un hôpital de Toronto, a fait savoir Victoria Lord, une représentante de la famille, à divers médias. La cause du décès n’a pas été précisée.

Né à Orillia, en Ontario, en 1938, Gordon Lightfoot s’est intéressé dès l’enfance à la musique, composant ses premières ballades dès l’école secondaire, mais sa carrière a véritablement pris son envol à partir du milieu des années 60 et la pièce «Early Morning Rain», reprise par de grandes vedettes comme Elvis Presley et Bob Dylan.

Son amour des paysages canadiens a été magnifiquement condensé dans la chanson «Canadian Railroad Trilogy» parue en 1967, qui amène quiconque l’entend à voyager d’un océan à l’autre.

Dédié à sa musique, Gordon Lightfoot ne s’est jamais laissé arrêter par ses ennuis de santé, même en 2002 où il a été gravement malade, passant un mois et demi dans le coma et subissant plusieurs chirurgies. Le chanteur a aussi subi un AVC sur scène en 2006, pour revenir donner un spectacle à peine neuf jours plus tard comme si de rien n’était.

L’œuvre magistrale de Gordon Lightfoot lui a permis de multiplier les distinctions et récompenses, notamment en dominant les cérémonies des prix Juno dans les années 60 et 70 dans la catégorie folk. Il a aussi été nommé compagne de l’Ordre du Canada.