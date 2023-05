REM de l’Est: les maires de la Rive-Nord pressent Québec de choisir un tracé

Les maires de la Rive-Nord et de Montréal-Est refusent d’attendre encore trois ans avant que ne soit fixé le tracé du nouveau «REM de l’Est», comme le propose actuellement Québec.

«Nos populations ne peuvent pas attendre 2026», a insisté le maire de Repentigny, Nicolas Dufour.

Il souhaite que le projet final soit fixé le plus rapidement possible, afin d’éviter de retarder ce projet de train électrique qui doit desservir l’est de Montréal.

«Il va y avoir une élection en 2026 à Québec, qui sait ce qui va arriver? Si on doit refaire encore des scénarios, on en a encore pour 10, 12 ans. On ne peut plus attendre», a martelé M. Dufour.

Une semaine plus tôt, la ministre des Transports et de la mobilité durable, Geneviève Guilbault, s’engageait à déposer une version finale du projet de «REM de l’Est» d’ici la fin de son mandat.

Pour accélérer le choix du tracé final, les maires de Laval, Mascouche, Terrebonne, Repentigny et Montréal-Est se sont entendus sur une des options.

«Nous on a une proposition qui est claire, la balle est dans le camp du gouvernement», a soutenu M. Dufour.

PHOTO FOURNIE PAR VILLE DE LAVAL

Il s’agit d’un tracé qui comporte deux branches. La première se dirigerait vers Laval, Terrebonne et Mascouche en partant de l’antenne Marie-Victorin. La deuxième partirait vers Repentigny à partir de l’antenne Pointe-aux-Trembles.

Il réunirait donc différentes options de prolongement à l’étude, soit vers Laval et Lanaudière.

«Aujourd’hui on ne parle pas de l’aspect technique du projet. Parmi les scénarios qui sont sur la table à dessin, ça, c’est le scénario qui politiquement nous semble le plus intéressant à retenir», a précisé le maire de Laval, Stéphane Boyer.

Écoutez-le en entrevue au micro d'Alexandre Moranville-Ouellet, disponible via QUB Radio :

Les deux antennes se rabâteraient aussi sur les lignes bleue et verte du métro montréalais.

Un levier de développement

Pour M. Boyer, le transport en commun doit être utilisé comme un «levier de développement».

«On propose de ne pas amener le REM seulement là où il y a une forte densité, mais de l’amener dans des secteurs clés où il y a un fort potentiel de développement qu’on ne sera pas capable de maximiser s’il n’y a pas une offre de transport en commun structurant», a-t-il souligné.

La mairesse de Montréal-Est partage le même point de vue. Elle souhaite qu’une station soit créée dans son secteur puisque les tracés actuels ne proposent que des stations à Tétreaultville et Pointe-aux-Trembles.

«Avec près de 23 millions de pieds carrés vacants, le potentiel de développement de la ville de Montréal-Est est unique», a fait valoir Anne St-Laurent.

Les maires voient surtout dans ce projet un moyen de se séparer de la voiture et de réduire la congestion, notamment sur l’autoroute 25.

«On a une population qui désespère d’avoir un réseau structurant pour pouvoir utiliser une alternative à la voiture», a rappelé le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) doit faire part de son rapport final en juin prochain.