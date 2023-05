Saint-Côme déclare l’état d’urgence

La municipalité de Saint-Côme dans Lanaudière a déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble de son territoire.

La rivière L’Assomption est d’ailleurs sortie de son lit, et tous les ruisseaux sur le territoire de la ville sont gonflés.

La directrice générale de la ville, Marie-Claude Couture, confirme que le secteur du lac France a été évacué.

La possibilités que d'autres riverains soient aussi évacués n'est pas écartée par les autorités.

Une portion de la route 347 est inondée et les voitures ne peuvent y circuler. Le rang Beloeil est aussi inondé.

Le barrage King est aussi sous haute surveillance et menace de céder. Si tel est le cas, des dizaines de résidents pourraient être inondés.

La municipalité confirme qu’elle n’a pas vu venir ces inondations aujourd’hui. Les précipitations des derniers jours ont plutôt pris les autorités par surprise.

En entrevue avec TVA Nouvelles, le maire de Saint-Côme, Martin Bordeleau, confirme que les équipes sont sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens.

Même si plusieurs sont isolés en raison des routes inondées, il confirme que tout le monde est présentement en sécurité.

Un centre d’accueil a été ouvert pour les citoyens évacués qui ont besoin de prendre une douche ou de se nourrir.

«Je n’ai jamais vu une telle situation», affirme d’ailleurs le maire Martin Bordeleau.

À une dizaine de kilomètres de cet endroit, la municipalité Saint-Alphonse-Rodriguez a elle aussi déclaré l’état d’urgence lundi après-midi.

«Nous invitons donc la population à faire preuve de prudence et à conduire en mode prévention, car on pourrait voir se former des nids de poule, des affaissements près des fossés, etc., en raison du ruissellement intensif», a prévenu la ville sur Facebook.