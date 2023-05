Un premier feu de ralentissement au Québec

Dans les zones urbaines et périurbaines, les vitesses excessives sont source d’insécurité. C’est pourquoi, dès mardi, la compagnie Signalisation Kalitec lance un projet pilote en collaboration avec la Ville de Brossard.

Le projet consistera à installer le Feu de ralentissement éducatif (Fred), notamment aux abords des zones scolaires. Fred sera donc mis à l’étude pour une période de 90 jours près de l’Académie Marie-Laurier sur l’avenue Stravinski.

«Les véhicules qui roulent à des vitesses non réglementaires près des écoles sont une problématique qui n’est pas propre à Brossard, il importe de réfléchir à des solutions innovantes pour enrayer cette problématique et sauver des vies,» dit Doreen Assaad, mairesse de Brossard. «Le projet pilote est prometteur et permettra d'étudier le feu de ralentissement éducatif et documenter son effet.»

Ce nouveau concept pédagogique est un outil préventif qui affiche d’excellents résultats là où il est implanté. Fred reste au rouge lorsque le conducteur roule trop vite, l’incitant ainsi à ralentir, voire le forçant à s’arrêter quelques instants. Un outil préventif qui affiche d’excellents résultats là où il est implanté.

«Ce type de système existe depuis une dizaine d’années en Europe et a été approuvé en août 2021 en France», explique Anthony Lapointe, directeur des ventes de Signalisation Kalitec. «Le projet pilote avec la Ville de Brossard permettra de recueillir des statistiques et d’éprouver son efficacité.»

La vitesse des véhicules est détectée grâce à une antenne Doppler généralement intégrée sur le feu. Cette antenne émet des ondes qui sont réfléchies sur le véhicule en mouvement. La fréquence de retour de l’onde détermine alors sa vitesse avec une très grande précision.