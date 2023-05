Voyez les plus beaux looks du Met Gala

Chaque année ce gala de collecte de fonds au profit de l'Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art de New York surprend par les looks osés des célébrités.

En voici quelques-uns.

Dua Lipa

Getty Images via AFP

Keith Urban et Nicole Kidman

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Penélope Cruz

Getty Images via AFP

Emily Ratajkowski

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Phoebe Bridgers, Tory Burch et Emily Ratajkowski

Getty Images via AFP

Roger Federer

Getty Images via AFP

Usher

Getty Images via AFP

Ashley Graham

Getty Images via AFP

Amanda Seyfried

Getty Images via AFP

Jessica Chastain

Getty Images via AFP

Suki Waterhouse and Robert Pattinson

Getty Images via AFP

Gisele Bündchen

Getty Images via AFP

Sydney Sweeney

Getty Images via AFP

Rita Ora et Taika Waititi

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Seth Meyers and Alexi Ashe

Getty Images via AFP

Rami Malek

Getty Images via AFP

Pierce Brosnan et sa femme Keely Shaye Smith

AFP

Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness

Getty Images via AFP

Olivia Wilde

Getty Images via AFP

Gabriela Hearst, Maude Apatow, Olivia Wilde et Vanessa Kirby

Getty Images via AFP

Anna Wintour et Bill Nighy

Getty Images via AFP

Wendell Pierce

Getty Images via AFP

Vittoria Ceretti

Getty Images via AFP

Lisa Love

Getty Images via AFP

Rachel Smith

Getty Images via AFP

Kela Walker

Getty Images via AFP

Derek Blasberg

Getty Images via AFP

Chloe Fineman

Getty Images via AFP

La La Anthony