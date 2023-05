En baisse de popularité depuis quelques années, le rôle de client mystère reprend du galon au Québec.

La pandémie a convaincu plusieurs patrons de rémunérer des personnes afin de valider des aspects humains et techniques de leur entreprise.

«On a fait de notre mieux dans les années passées, mais aujourd’hui, on veut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut savoir comment ça se passe et établir comment former nos équipes pour offrir un meilleur service et surtout une meilleure expérience», a expliqué la présidente et stratège chez ENIPSO, Julie Tremblay, en entrevue à l’émission «À vos affaires.»

Pour devenir client mystère, il suffit d’une simple recherche sur internet pour découvrir plusieurs entreprises qui cherchent à recruter ce type de travailleurs, mentionne Mme Tremblay.

Par la suite, il faut remplir un formulaire où on vous demandera votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone ainsi que d’autres détails sur votre profil. En effet, comme pour un employé régulier, les entreprises ont des critères bien précis qu’ils recherchent lorsqu’ils embauchent un client mystère, affirme Julie Tremblay.

Voici 4 qualités généralement essentielles pour être un bon client mystère :

- Aimer interagir avec les gens

- Être habile avec technologies

- Avoir une bonne mémoire

- Être capable de décrire fidèlement des situations de façon factuelle

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.