Adaptation aux changements climatiques: Legault promet plus d’argent, mais pas ce que réclamait l'UMQ

Le gouvernement Legault décaissera plus d’argent pour aider les villes à affronter les événements météo extrêmes, de plus en plus fréquents au Québec. Mais le premier ministre refuse de s’engager à verser les 2 milliards$ par année réclamés par les villes.

François Legault a commenté, mardi, les inondations subites qui frappent les régions de Charlevoix et Lanaudière. Le premier ministre se rendra d’ailleurs à Baie St-Paul, mercredi, afin de constater les dégâts.

Depuis l’automne dernier, les municipalités membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) réclament 2 milliards$ par année pendant cinq ans afin de s’adapter aux dérèglements climatiques.

Le premier ministre caquiste a réitéré en point de presse mardi que 1,2 milliard$ sur cinq ans sont déjà sur la table pour aider les municipalités à s’adapter aux événements météo extrêmes.

« Et [le ministre de l’Environnement] Benoit Charrette va annoncer des montants additionnels », a annoncé M. Legault. Les sommes seront tirées d’une enveloppe de 1,4 milliard$ prévue au dernier budget à la fois pour la réduction des GES et pour l’adaptation aux changements climatiques.

Le premier ministre ne s’est toutefois pas avancé sur le montant qui sera annoncé.

François Legault refuse par contre de s’engager à verser 2 milliards$ annuellement, tel que réclamé par l’UMQ. Il plaide qu’un tel investissement aurait un impact direct sur le fardeau fiscal des Québécois.

« Ce n’est pas illimité, ce qu’on peut ajouter autant sur la taxe foncière des municipalités que sur les impôts sur le revenu du gouvernement », dit-il.

