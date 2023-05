Athlètes transgenres: «Ils ne font pas ces choix-là pour augmenter leurs chances de trophées et de médailles»

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) demande des clarifications concernant les athlètes transgenres.

Lorsqu’un athlète de sexe masculin amorce une transition pour devenir une femme et compétitionne ensuite comme telle, certains s’interrogent sur l’avantage concurrentiel que ces athlètes peuvent avoir sur leurs homologues.

«C’est un phénomène qui est récent, c’est quelque chose sur lequel il est difficile actuellement d’avoir des enlignements [...]. Il n’y a pas encore beaucoup de science sur laquelle nous asseoir pour prendre les meilleures décisions», fait valoir à l’émission «Mario Dumont» Sylvain Croteau, directeur général chez Sport’Aide.

C’est la raison pour laquelle Sport’Aide et le RSEQ font appel au ministère pour avoir des enlignements qui faciliteraient «les prises de décisions pour les fédérations.»

«Il ne faut pas perdre de vue qu’il faut aussi, pour le moment, être inclusifs le plus possible parce qu’en dehors de la pratique sportive, il reste que ces personnes qui font ces choix, ce sont des êtres humains, ils ne font pas ces choix-là pour augmenter leurs chance de trophées et de médailles», explique-t-il.

Même si la science doit en effet se pencher sur ce phénomène récent, plusieurs restent dubitatif quant au fait qu’elle n’aurait pas d’ores et déjà établi que les hommes jouissent d’une masse musculaire plus importante, et que les athlètes transgenres féminins se retrouvent de fait avantager à l’occasion de certaines compétitions telle l’haltérophilie.

Patience et inclusion

S’agissant par exemple de l’haltérophilie, «au plus récent Jeux olympiques d’été, on a assisté au cas d’un athlète qui a participer et on a bien vu que ses performances... ça n’avait pas eu d’impacts positifs qui l’avaient favorisé, bien au contraire», fait remarquer M. Croteau.

En 2021, aux Jeux olympiques de Tokyo, l'haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard marquait l’histoire en devenait la première femme ouvertement transgenre à prendre part à une épreuve olympique.

«J’en appel encore une fois à une certaine patience, à une certaine ouverture, une certaine inclusion», insiste M. Croteau.

Il rappelle à cet égard que lorsque de jeunes garçons pratiquent un sport, il arrive fréquemment que les plus grands et gros d’entre eux soient avantagé, et qu’il n’est pas pour autant question de les exclure.

C’est d’ailleurs pourquoi Sport’Aide a développé ces deux dernières années des outils et des activités afin d’aider les organisations «dans cette inclusion que l’on prône, nous, pour le moment», explique M. Croteau.

«Pour les sportifs d’élite, c’est beaucoup plus complexe qu’il n’y parait. On peut comprendre dans certains cas que des gens soient frustrés et dénoncent une certaine injustice, mais moi j’y reviens : les gens qui font ces choix-là, ne le font pas pour gagner des médailles et des trophées», réitère-t-il.