Baie-Saint-Paul: «On va tous aller aider jour et nuit s’il le faut»

Durement frappés par les crues printanières, les résidents de Baie-Saint-Paul se tiennent sur le qui-vive, prêts à prêter mainforte aux sinistrés.

• À lire aussi: Météo au Québec: encore des précipitations qui risquent de faire déborder les rivières

• À lire aussi: Des citoyens toujours sur le qui-vive

• À lire aussi: Crues printanières: voyez l'intégralité du TVA Nouvelles 17h

L’état d’urgence a été déclaré plus tôt mardi à Baie-Saint-Paul en raison d’inondations majeures, alors que lundi, la crue de la rivière des Mares emportait dans des scènes saisissantes les roulottes installées sur le terrain de camping Le Genevrier.

«Tout le monde est sur le pied d’alerte. Nous on attend que les secteurs durement touchés soient réouverts, puis on va tous aller aider jour et nuit s’il le faut à ramasser et à aider les gens à reconstruire», a mentionné à TVA Nouvelles Clément Turgeon, directeur général du Festif et résident de Baie-Saint-Paul.

Le résident signale par ailleurs que malgré les dégâts, et dans les circonstances actuelles, «la Ville s’est très bien organisée avec le plan d’urgence.»

L’attente est pénible pour plusieurs citoyens, alors que par mesure de sécurité, les autorités ont condamné l’accès à certaines zones touchées par les inondations.

«On a souvent vu d’autres catastrophes du genre ailleurs, puis on voyait que la communauté était liée, puis là on le comprend. On attend juste ça, même qu’il y a présentement beaucoup de gens se sentent impuissant parce qu’on ne peut pas retourner dans les secteurs évacués, et tout le monde attend ça pour justement aller aider, aller constater les dégâts», explique M. Turgeon.

Les deux pompiers emportés par le courant de la rivière du Gouffre, alors qu’ils secouraient deux personnes, manquent toujours à l’appel, et les recherches se poursuivent pour les retrouver.