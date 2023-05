Bernard Gauthier s'inquiète de retards sur le chantier du parc éolien Apuiat

Le représentant syndical des opérateurs de machinerie lourde de la FTQ Construction, Bernard Gauthier, exprime des inquiétudes sur l’avancement du projet éolien Apuiat à Port-Cartier.

M. Gauthier accuse le promoteur de se traîner les pieds pour l’obtention des permis nécessaires à la construction des chemins du futur parc éolien, une allégation rejetée par le promoteur qui affirme de son côté que le projet n’accuse aucun retard.

La construction des chemins d’accès vers les sites où seront érigées les 50 éoliennes du parc Apuiat doit débuter ce printemps. Des foreuses, des camions et de nombreux équipements nécessaires aux travaux sont déjà sur place. Le déneigement du chemin d’accès au chantier a débuté à la mi-mars, mais pour la suite des travaux, le promoteur est en attente de permis du ministère des Ressources naturelles et du ministère de l’Environnement.

Le représentant syndical des opérateurs de machinerie lourde de la FTQ Construction, Bernard Gauthier, affirme que la situation a entraîné des mises à pied chez ses membres et qu’il est très inquiet pour la suite du chantier.

«On se fait tout le temps dire à chaque semaine "on a pas les permis, on a pas les permis. On ne peut pas accéder au bois, on ne peut pas faire tel et tel travaux". Ça fait en sorte que là, ils n’embauchent plus personne, même que des licenciements se font parce qu’il y a trop de monde», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles.

Bernard Gauthier affirme que ses membres qui devaient travailler à ce projet se posent des questions. Certains d’entre eux songeraient à offrir leur service ailleurs devant l’incertitude qu’ils vivent depuis quelques semaines. Le représentant critique les responsables du chantier dans leurs démarches pour l’obtention des permis.

«L’Environnement a été proactif là-dedans. Il essayait même de donner un coup de main au promoteur. Finalement, ça ne marche pas. Il y a des retards dans le dépôt des documents. Des 2e et 3e demandes sont faites. Ça ne marche pas. Là, on est obligé de prendre ce beau monde-là qui espérait ça et les envoyer ailleurs. Il y a d’autres contrats ailleurs», a détaillé le représentant.

De son côté, le promoteur du projet, qui a eu des contacts avec le représentant syndical, se fait rassurant.

«Pour nous autres, ça ne nous inquiète pas», a indiqué la porte-parole d’Apuiat, Élisabeth Chevalier.

Elle affirme que le projet n’accuse aucun retard même si les responsables sont en effet en attente de permis pour la construction des chemins ce printemps. Les permis pourraient être délivrés d’une journée ou d’une semaine à l’autre.

«Actuellement, on attend les permis pour procéder à la deuxième grande phase des travaux qui est la construction des chemins. En attendant, les gens font des choses, il y a d’autres travaux préparatoires en cours actuellement. Ces permis-là, on les attend rapidement, on l’espère. On a une super bonne collaboration des ministères. Il faut le dire parce que souvent, on voit les gens mettre la faute sur les fonctionnaires. Mais c’est vraiment pas ça», a indiqué Élisabeth Chevalier.

Apuiat n’entretient aucun doute sur sa capacité d’amorcer ce printemps la construction des chemins.

Le représentant syndical Bernard Gauthier reste inquiet d’un possible désintéressement des travailleurs, dont plusieurs Innus, pour ce chantier. Il prévoit d’ailleurs rencontrer les travailleurs mercredi après-midi.