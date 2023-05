Cancer: 2 M$ pour rendre la chimio plus efficace et moins douloureuse

Les laboratoires Pharma «in silica» ont annoncé mardi un financement de 2 millions $ pour développer un nanomédicament capable de procurer aux patients souffrant de certains cancers solides une chimiothérapie moins douloureuse et plus efficace.

Outre six nouveaux actionnaires individuels qui entrent au capital de la biotech de Québec, le gouvernement caquiste a investi 1 million $ dans la PME pour lequel Investissement Québec agit à titre de mandataire.

Selon la pharmaceutique, les fonds seront consacrés à l’étude préclinique du paclitaxel optimisé - une molécule produite par des champignons et utilisée en chimiothérapie -, ainsi qu'aux demandes d’autorisation d’une étude clinique multicentre au Canada et aux États-Unis sur des patients au stade avancé du cancer bronchite à non petites cellules.

«Investissement Québec est fier de soutenir les jeunes entreprises prometteuses, comme Pharma "in silica", qui s'inscrivent dans des secteurs clés de notre économie et qui contribuent à renforcer l'expertise du Québec», a indiqué Guy LeBlanc, PDG d'Investissement Québec.

«Par cet investissement, notre gouvernement contribue à la mise au point d'un traitement novateur pour les patients atteints de cancer, en plus de stimuler le développement du secteur biopharmaceutique dans la Capitale-Nationale et au Québec», a ajouté Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur.