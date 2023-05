Les dernières avancées de l’intelligence artificielle poussent de plus en plus de scientifiques à mettre en garde la population et les gouvernements face à cette technologie.

«C’est difficile de savoir si l'on parle à un être humain ou à une machine tellement le dialogue [est précis]. À ce moment-là, on pourrait l’exploiter et tenter de convaincre les gens ou se faire passer pour quelqu’un d’autre donc de la désinformation. C’est clairement une application néfaste pour la démocratie», affirme le directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, Yoshua Bengio.

Il ajoute que elle-ci pourrait même occuper un plus grand rôle dans les guerres.

«On s’inquiète aussi de ses utilisations militaires. On sait que cette technologie peut être développée pour mettre au point des drones tueurs qui peuvent cibler et éliminer une victime sans qu’il y ait un être humain d’impliqué dans la boucle», dit cet expert.

De passage à l’émission Contextes, il a mentionné que cette technologie devrait être mieux encadrée.

«Il y a beaucoup d’incertitude concernant la manière que ces systèmes-là vont se développer et être utilisés par des gens qui pourraient n’avoir pas de bonnes intentions dans le futur. Aujourd’hui, on n’est pas très équipé en termes d’encadrement pour minimiser ces risques-là et c’est important de sonner l’alarme», dit-il.

D’ailleurs, il croit qu’il y a des parallèles entre cette l’intelligence artificielle et le nucléaire.

«Une analogie qui est intéressante c’est le nucléaire, autant dans sa phase positive avec l’énergie que négative avec les armes. On a réussi au cours des décennies qui précèdent de mettre en place un encadrement international pour minimiser les effets négatifs et on pourrait faire la même chose avec l’intelligence artificielle», explique-t-il.

Pour éviter des catastrophes, ce scientifique aimerait voir les gouvernements travailler ensemble pour encadrer cette technologie.

«La communauté scientifique et celle politique travaillent ensemble pour tenter d’amener la science à travailler de façon éthique. Je crois que c’est faisable», souligne-t-il.

