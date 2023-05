Deux employés de la Fonderie Horne victimes d’un grave accident de travail

Les commémorations du 28 avril pour les travailleurs décédés ou blessés au travail ont pris une tournure bien sombre en Abitibi-Témiscamingue.

C’est qu’à la Fonderie Horne, un employé a été gravement blessé. Un autre a été également blessé lors de travaux.

L’accident s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, la semaine dernière.

Ce qu’on sait pour le moment, c’est que l’un des deux travailleurs, un sous-traitant de la Fonderie Horne, a dû être transporté d’urgence dans un centre hospitalier de Montréal.

Il aurait subi une sérieuse intoxication, alors qu’il effectuait des travaux d’aspiration dans le secteur des électrofiltres et on craindrait malheureusement pour sa vie.

Pour ce qui est de l’autre travailleur, il aurait subi des blessures moins importantes, aux yeux. Sa vie ne serait toutefois pas en danger.

À noter que les travailleurs effectuaient des travaux dans le cadre de l’arrêt général de la Fonderie. C’est à ce moment qu’ils auraient subi une intoxication de poussière composée de plusieurs métaux lourds et nocifs pour la santé.

Par courriel, la Fonderie Horne nous dit « prendre l’événement très au sérieux et qu’une enquête a été déclenchée par la Fonderie, afin de déterminer ce qui a pu mener à cet incident.

Toutefois, l’entreprise affirme qu’il est actuellement, trop tôt pour dire avec exactitude quelle a été la chronologie des événements. À l’heure actuelle, la Fonderie Horne nous dit que la CNESST a été contactée dans l’heure suivant les événements. Néanmoins, on parle d’investigation et non d’une enquête officielle.

Des enquêteurs sont donc sur place pour investiguer et, par la suite, une décision sera prise à savoir si une enquête sera déclenchée.

Bref, selon la Fonderie Horne, tous les travaux similaires ont dû être suspendus, le temps que les investigations se produisent.

À l’heure actuelle, on n’est pas en mesure de dire dans quel état se trouve le travailleur grandement affecté par des blessures. Toutefois, nous devrions avoir d’autres informations au courant des prochains jours.