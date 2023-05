Deux pompiers disparus: «Ils avaient le cœur sur la main»

La communauté de Saint-Urbain se remet péniblement du choc après la disparition de deux de ses pompiers volontaires.

Tout indique que les victimes sont Christopher Lavoie, 23 ans, et Régis Lavoie, 55 ans, deux hommes qui ne seraient pas de la même famille, selon nos informations.

«Des héros, des héros!, s'est exclamé le pompier volontaire depuis 14 ans à Saint-Urbain, Raphaël Gilbert. Ils avaient le cœur sur la main et ils voulaient toujours bien faire.»

Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, ont rencontré quelques collègues des deux disparus, mardi après-midi.

«Gardez espoir!», a souligné le ministre, rappelant que tous les efforts étaient déployés pour retrouver les deux hommes.

Les disparus auraient été emportés par le courant en tentant d'aider des sinistrés à évacuer leur domicile.

La mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard, a rencontré les familles des deux pompiers quelques heures après le drame, lundi après-midi.

«Je les connais bien, dit-elle. On est ébranlés et toute la communauté est triste et sous le choc.»

«On va relever la tête et traverser ça, toute la communauté ensemble», ajoute M. Gilbert.

Avant de quitter Saint-Urbain, le ministre Bonnardel a remercié les pompiers d'accomplir leur devoir.

«Continuez de prendre soin de vos concitoyens», leur a-t-il lancé.

