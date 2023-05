Ed Sheeran menace de mettre fin à sa carrière s’il est reconnu coupable de plagiat

Interrogé lors de son procès pour plagiat, l’auteur, compositeur et interprète Ed Sheeran a menacé de quitter l’industrie de la musique s’il était reconnu coupable d’avoir copié une chanson de Marvin Gaye et Ed Townsend.

• À lire aussi: Accusé de plagiat, Ed Sheeran prend sa guitare et chante au tribunal

• À lire aussi: En procès à New York, Ed Sheeran se défend d'avoir plagié Marvin Gaye

• À lire aussi: À New York, un jury doit décider si Ed Sheeran a plagié du Marvin Gaye

« Si ça arrive, je suis fini. J’arrête », a indiqué l’artiste britannique, lorsqu’il a été interrogé par son avocate Ilene Farkas, lundi, sur les effets sur sa carrière si le jury le déclarait coupable de plagiat pour la pièce Thinking Out Loud.

« Je trouve ça vraiment insultant de dévouer toute ma vie à être un artiste et un compositeur et de voir quelqu’un qui veut diminuer tout ça », a-t-il ajouté, lors de son procès devant la Cour fédérale à New York.

Ed Sheeran est accusé d’avoir copié la pièce Let’s Get it On de Marvin Gaye pour sa chanson Thinking Out Loud que l’on retrouve sur son opus x lancé en 2014.

Un idiot

L’artiste de 32 ans est poursuivi pour 100 millions de dollars par Ed Townsend qui a co-écrit Let’s Get it On avec Marvin Gaye en 1972.

La semaine dernière, les avocats d’Ed Townsend, selon le Daily News, ont diffusé, lors de ce procès, un vidéoclip où Ed Sheeran inteprète Thinking Out Loud en spectacle et qui se transforme pour devenir Let’s Get it On de Marvin Gaye.

L’auteur, compositeur et interprète a répondu qu’il n’était pas rare que des artistes fassent ce genre de transitions en spectacle. Ce qu’il a déjà fait, a-t-il raconté, en jumelant Thinking Out Loud à Crazy in Love de Van Morrison et à I Will Always Love You de Dolly Parton.

« Bien franchement, je serais un idiot de faire ce dont je suis accusé, sur scène, en face de 20 000 personnes », a-t-il dit, indiquant que Thinking Out Lout avait été inspiré par le musicien irlandais Van Morrison.