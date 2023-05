EN VIDÉO | Ils arrivent à leur bal de finissants en char d’assaut

Des adolescents de l’Oregon ont fait une arrivée très remarquée à leur bal de finissants.

Sherman Bynum et son ami Sam Tetro ont réalisé leur rêve commun de se rendre à la fête de fin d’études sur un véritable char d’assaut.

Dans leur quête pour réaliser ce coup d’éclat, les deux comparses sont entrés en contact avec Steve Greenberg, un résident de Portland qui possède un tank de la Deuxième Guerre mondiale. Celui-ci a accepté de les conduire à leur bal en échange de 1000 dollars.

Pour recueillir la somme nécessaire, les deux adolescents ont créé une campagne de sociofinancement sur le site GoFundeMe, grâce à laquelle ils ont rapidement amassé l’argent requis.

Ils ont également engagé un joueur de cornemuse de la région qui est réputé pour interpréter la musique de Star Wars tout en pédalant sur un monocycle. Ce dernier a escorté le char d’assaut jusqu’à l’endroit où le bal avait lieu.

Par ailleurs, l’un des deux adolescents a convaincu sa cavalière de l’accompagne au bal en se présentant devant elle avec une affiche où il était écrit «I’d be tankful to take you to prom»; un jeu de mots parfaitement adapté au moyen de transport choisi par les deux étudiants.