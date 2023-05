«Hausse fulgurante» des niveaux d’eau à Gatineau

Malgré ses préparatifs, la ville de Gatineau, en Outaouais, est surprise par les crues printanières, dont le volume excède ses prévisions.

«Comme beaucoup d’autres endroits au Québec on a été surpris par la vitesse à laquelle les cours d’eau ont monté. On s’attendait à des hausses, mais pas aussi rapides, et pas aussi haute aussi», mentionne en entrevue à TVA Nouvelles Denis Doucet, directeur chez Service de sécurité de Gatineau.

«Même les experts, qui nous prédisent les niveaux d’eau, ont été surpris par l’ampleur du système dépressionnaire qui nous a impactés en fin de semaine», pointe-t-il.

Alors que davantage de pluie est attendue dans les prochains jours, la situation devrait atteindre son point critique vers la fin de semaine, voire au début de semaine prochaine.

«On est un peu vague encore, mais ça va ressembler à ça. Pour nous, par rapport au niveau actuel, c’est environ une trentaine de centimètres supplémentaires»

Des niveaux équivalent à 2017 à appréhender?

Pour certaines, les inondations actuelles pourraient éventuellement rivaliser avec celles de 2017, qui avaient provoqué une véritable commotion parmi la communauté.

«En 2017, les inondations avaient été légèrement supérieures au-dessus de la zone 100 ans. Là, les niveaux qu’on nous a prédit nous amènent entre 0-20 ans et 100 ans. Donc c’est quand même moins pire que 2017, et évidemment, en deçà de 2019», détaille M. Doucet.