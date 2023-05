Logement social: il faut arrêter de tourner en rond avec le développement de l’hippodrome, estiment des élus montréalais

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

Six ans après la cession de terrain de l’hippodrome à la Ville, l’opposition officielle exige que l’administration Plante dépose un plan de développement du terrain d’ici septembre et que celui-ci soit chiffré. Sur la photo: les conseillers de la Ville de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Stéphanie Valenzuela et Sonny Moroz avec Alan De Sousa porte-parole de l’opposition en matière d’infrastructures (au centre)