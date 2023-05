«Mon père était un héros», partage la fille d’un des pompiers disparus

La fille de Régis Lavoie, l’un des deux pompiers qui manquent toujours à l’appel à Saint-Urbain a rendu hommage à son père via un message transmis à TVA Nouvelles.

«Mon père était un héros. L'homme de ma vie. Mon âme est déchirée. Il aidait toujours son prochain. Toujours là pour moi, sa fille unique. Je l'aimerai toute ma vie», écrit Marylou Lavoie.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», la mairesse de Saint-Urbain, Claudette Simard, avait du mal à contenir ses larmes en lisant ces lignes.

«Il n’y a rien qui nous prépare à ça, dit-elle. Je connais bien Marylou, je connais bien sa famille. Ce sont nos amis, ce sont nos voisins, ce sont des gens avec qui on a travaillé, et c’est très difficile.»

«Marylou, elle est fille unique et elle est enceinte d’un petit bébé, ajoute la mairesse. Quand je suis allé les rencontrer, ça a été très difficile.»

Mme Simard n’est pas en mesure d’en dire davantage sur les circonstances qui ont mené à ce drame.

«Il y a tellement de choses qui se sont dites, et les gens peuvent donner leur avis sur tout ce qui a pu se passer, mentionne-t-elle. Je ne veux pas nuire à une quelconque enquête qui suivra cet accident.»

Les recherches se poursuivent pour retrouver Régis Lavoie, 55 ans, et Christopher Lavoie, 23 ans.

«On est toujours avec les mesures d’urgence, continue-t-elle. Il va y avoir de la surveillance [pour le niveau de l’eau] cette nuit, et on se souhaite qu’on puisse au moins trouver les corps. Pour les familles c’est très important et pour nous aussi, la communauté.»

Voyez l’entrevue avec la mairesse de Saint-Urbain dans la vidéo ci-dessus