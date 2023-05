Serena Williams annonce sa deuxième grossesse à l'occasion du Met Gala

Serena Williams attend son deuxième enfant avec son mari, Alexis Ohanian, le co-fondateur de Reddit.

La vedette du tennis a annoncé la nouvelle sur Instagram lundi, le jour du Met Gala 2023. Partageant une série de photos avec son mari, elle a écrit en légende : «J'étais tout excitée quand Anna Wintour nous a invité tous les trois au gala du Met.»

Le couple, qui s'est marié en novembre 2017, est déjà parent d'une fille de cinq ans, Alexis Olympia Ohanian Jr. Son premier accouchement a été difficile. La légende du tennis a subi une césarienne d'urgence tandis que des caillots sanguins potentiellement mortels se sont formés dans son corps après qu'une quinte de toux a provoqué la réouverture de sa blessure après l'accouchement.

Dans une interview avec People après la naissance de sa fille, Serena Williams avait expliqué avoir passé les six semaines suivantes au lit alors qu'elle essayait de s'adapter à son rôle de jeune maman. «Toute ma vie, j'ai poussé physiquement mon corps à ses limites, a-t-elle partagé. Et c'est la seule fois où je ne pouvais rien contrôler. Je ne pouvais pas pousser mon corps. Mon corps a poussé à son maximum. C'était si dur.»

Et d'ajouter : «Tout ne sera pas parfait, tout ne sera pas génial. Vous ne pouvez pas aller n'importe où et vous attendre à: "Oh, je vais être parfaite en tout. Je vais tout gagner. Je vais tout réussir." Ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes qui compte, c'est le nombre de fois où tu te relèves. C'est le plus important. Et c'est vraiment bien de garder ton état d'esprit comme ça. Et c'est ce que j'ai toujours dit, vraiment, un champion n'est pas défini par le nombre de victoires qu'il a, mais sur la façon dont il récupère lorsqu'il tombe.»