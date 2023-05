Un parti issu des néonazis d’Aube dorée banni à moins de trois semaines des élections en Grèce

Avant les élections législatives du 21 mai en Grèce, la justice a décidé mardi de bannir du scrutin un parti politique fondé par un ancien cadre de la formation néonazie Aube dorée qui purge une lourde peine de prison.

À une large majorité de 9 magistrats contre 1, la Cour suprême a interdit au parti d’extrême droite « Les Hellènes » de se présenter aux élections, selon la présidente cette institution, Altana Kokovou.

Les juges ont estimé que cette formation était la « continuation d’Aube dorée », selon une source judiciaire.

Son fondateur, Ilias Kassidiaris, ancien porte-parole du parti néonazi, aujourd’hui sous les verrous, ne pourra pas non plus se porter candidat comme il ambitionnait de le faire.

Depuis sa cellule de prison, cet ancien député d’Aube dorée de 2012 à 2019 avait récemment annoncé son intention de briguer un siège de député dans la circonscription du centre d’Athènes.

En février, le Parlement avait fait barrage aux « Hellènes » en adoptant des amendements à la loi électorale de 2021 qui prévoit qu’un parti politique ne puisse pas participer aux élections si sa direction, officielle ou officieuse, a été condamnée pour appartenance à une organisation criminelle.

Le dernier mot revenait ensuite à la Cour suprême.

Le porte-parole du gouvernement, Akis Skertsos a salué une « décision historique » qui va empêcher « les ennemis de la démocratie » de siéger au Parlement.

« C’est notre devoir à tous de protéger la démocratie », a-t-il jugé alors que c’est la première fois depuis le rétablissement de la démocratie en 1974 que la Grèce interdit à un parti de se lancer dans la course aux élections.

Chaîne YouTube

L’avocate d’Ilias Kassidiaris, qui avait créé cette formation quelques mois avant son emprisonnement en octobre 2020, a fustigé ce jugement.

« Un demi-million de Grecs sont privés du droit de voter pour le parti de leur choix », a assuré Vasso Pantazi.

Un autre petit parti d’extrême droite, l’EAN, a en revanche obtenu le feu vert pour participer aux élections.

À l’issue d’un procès marathon en octobre 2020 de 67 dirigeants, cadres et sympathisants d’Aube dorée, Ilias Kassidiaris, 42 ans, violent, négationniste et raciste avait été condamné à 13 ans et demi de prison ferme pour son appartenance à une « organisation criminelle ».

Aube dorée, dont les scores électoraux au pic de la crise financière avaient alarmé l’Europe entière, avait été impliquée dans l’assassinat en 2013 d’un rappeur antiraciste, Pavlos Fyssas, et d’autres violences. Ce crime est aujourd’hui jugé en appel.

Quatre ans après leur éviction du Parlement, le premier ministre Kyriakos Mitsotakis voulait à tout prix éviter le retour de néonazis au Parlement.

Car malgré son incarcération dans une prison de haute sécurité, Ilias Kassidiaris a continué ses activités politiques. Depuis sa cellule, il s’adresse régulièrement à ses sympathisants par des messages vocaux diffusés sur sa chaîne YouTube qui compte plus de 135 000 abonnés.

Selon un sondage pour la chaîne de télévision Open TV vendredi, son parti obtiendrait 4% des suffrages aux prochaines élections, un score supérieur au seuil de 3% fixé pour siéger à la Vouli.

La Gauche radicale Syriza, principal parti d’opposition d’Alexis Tsipras, avait émis des réserves sur une éventuelle interdiction tout en votant en faveur de l’amendement.

Il avait dit craindre qu’une telle interdiction « ne donne un coup de fouet majeur » à la mouvance néonazie laissant entendre que la droite pourrait récupérer les voix de l’extrême droite.

Alexis Tsipras a néanmoins assuré mardi que « les néonazis doivent être en prison ».

Diatribes antisémites

Le nom de Kassidiaris est associé à des diatribes antisémites, des outrances nationalistes, des ruades antisystèmes et des accès de violence.

Lors d’une émission télévisée en 2012, il avait giflé une députée communiste et jeté son verre d’eau à la figure d’une élue de Syriza.

Ilias Kassidiaris affiche ses sympathies pour le Troisième Reich : il s’est fait tatouer une croix gammée sur son bras gauche.

En 2012, dans un climat de détresse sociale liée à la crise financière en Grèce, de perte de confiance dans les institutions et de discrédit des principaux partis politiques, Aube dorée avait fait une entrée fracassante au parlement avec 18 députés.