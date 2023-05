À surveiller en mai: le retour de Maripier Morin au petit écran

Maripier Morin prépare tout doucement son retour sur les écrans du Québec.

En mai, l’animatrice, absente du grand public depuis la sortie du film «Arlette» l’an passé, prendra part à deux projets télévisuels.

Photo de courtoisie fournie par ICI Radio-Canada

Elle ouvrira dimanche prochain la 4e saison de l’émission «L’autre midi à la table d’à côté», en compagnie de France Castel.

Une rencontre à la fois franche et touchante attend les téléspectateurs de l’émission, qui sera diffusée sur ICI TÉLÉ à 20 h. Les deux femmes, qui ont beaucoup en commun, discuteront à cœur ouvert et se confieront sur leur enfance, leur période de consommation et leurs blessures, en passant tour à tour du rire aux larmes.

Photo de courtoisie fournie par ICI Radio-Canada

Mariepier Morin apparaitra aussi dans la nouvelle série documentaire de Vrai «Imparfaite», qui devrait atterrir sur la plateforme le 23 mai. L’émission pilotée par Julie Bélanger abordera entre autres les côtés sombres de la célébrité, la dépression et les épreuves ou questionnements par lesquels plusieurs artistes sont passés.