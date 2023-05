Arrêté pour avoir vendu du nitrate de sodium à des gens voulant se suicider

Un citoyen du Grand Toronto a été arrêté et accusé, mardi, d’avoir vendu en ligne partout dans le monde plus d’un millier de paquets de nitrate de sodium, un additif alimentaire dangereux en grande dose et qui gagne en popularité pour les suicides.

Kenneth Law, un résident de Mississauga âgé de 57 ans, s’est fait mettre la main au collet à la suite d’un suicide survenu le 31 mars sur lequel a enquêté la police régionale de Peel.

De fil en aiguille, la police a remonté la piste du suspect, soupçonné d’avoir vendu environ 1200 paquets dans une quarantaine de pays, a fait savoir le chef adjoint de la police régionale de Peel, Mark Andrews, lors d’un point de presse.

La Police provinciale de l’Ontario, de son côté, a affirmé que les paquets pourraient avoir été envoyés dans au moins une dizaine de communautés aux quatre coins de la province.

L’homme fait face à deux accusations d’avoir conseillé à autrui de mettre fin à ses jours, mais la police croit qu’il pourrait avoir fait plus de victimes.

Le suspect aurait opéré plusieurs compagnies pour écouler ses substances, avec les noms de marque Imtime Cuisine, AmbuCA, Academic/ACademic, Escape Mode/escMode et ICemac.

«Si vous connaissez quelqu’un ou si vous savez que quelqu’un a reçu un paquet de l’une des compagnies mentionné [...], appelez votre service de police local», a demandé le chef adjoint Andrews.

Le nitrate de sodium est un additif alimentaire que l’on retrouve principalement dans les charcuteries et viandes transformées pour allonger leur durée de conservation.

Consommé en grande quantité, le nitrate de sodium peut cependant causer des difficultés respiratoires et, ultimement, mener au décès.

Besoin d'aide?

Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7:

Téléphone: 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto: 535353

Clavardage, informations et outils: www.suicide.ca