Le beau temps prévu en fin de semaine a peut-être influencé les rabais sur plusieurs aliments associés à la cuisine au barbecue.

C’est Maxi qui remporte cette semaine le combat des circulaires.

«On regarde toujours le nombre de rabais que l’on qualifie de 9 ou 10 sur 10 qui départage les gagnants, mais cette semaine Maxi s’est démarqué en raison de rabais sur des produits que l’on ne voit pas souvent en circulaire. Ça sent le barbecue», explique Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de Glouton.

«La demi-longe de porc désossée était un peu moins chère au mois de mars, mais ça reste le meilleur prix sur le porc en ce moment. On peut trancher ça en tranche, mariner et les déposer sur le barbecue et ça devient vraiment une meilleure aubaine que des côtelettes de porc», souligne-t-il.

«Le prix des poires est le même que l’on voyait dans le circulaire au début de l’émission datant de 1999. De nos jours, c’est très rare que c’est moins de deux dollars la livre donc c’est une très belle aubaine», dit-il.

«C’est des rabais du temps des Fêtes ou à Pâques, c’est rare que l’on voit des rabais aussi généreux à d’autres moments sur le saumon fumé Bleumer. Pour 300 g, en bas de 15$ c’est pratiquement toujours des 9 ou 10 sur 10», mentionne le spécialiste.

Est-ce que ça vaut la peine?

Bœuf haché maigre (1,2kg) à 10$ chez Maxi

«C’est un bon prix, c’est un coût de revient à 3,77$/lb et on a aussi de l’extra maigre à 3,99$/lb chez IGA.»

Saucisses fumées Hygrade (450g) à 2,49$ chez Maxi

«C’est un très bon prix, mais si vous n’êtes pas trop difficile sur la marque, c’est un rabais que l’on voit quand même souvent.»

Fraises de serre Savoura (541ml) à 4,99$ chez Metro

«Pendant l’hiver, on a des fraises du Québec, mais c’est rarement en bas de 6,99$ pour un contenant comme ça.»

Cidre pétillant Lacroix à 3,79$ chez Metro

«Nous ne retrouvons pas souvent ce produit dans les circulaires, mais c’est à 4,49$ à prix régulier chez Metro.»

Détergent à lessive Tide (1,09L) à 3,99$ chez Provigo

«On surveille seulement les prix en épicerie, mais chez Glouton on a constaté que c’est le meilleur prix depuis novembre dernier.»

Maïs en épis 5 pour 1,99$ chez Super C

«Cinq des six grands épiciers au Québec ont le Maïs dans leur circulaire, mais c’est chez Super C qui a la meilleure offre.»

Tomates Cerizo Savoura (680g) à 3,99$ chez IGA

«C’est très intéressant parce que l’on voit souvent des rabais sur les tomates régulières, mais les petites tomates cerises c’est beaucoup plus rare.»