Des clients exaspérés par les multiples pannes de courant

Les pannes d'électricité sont pratiquement toutes résorbées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais plusieurs résidents de petites municipalités ont été privés électricité pendant trois jours, une situation qui les exaspère puisqu’ils sont souvent touchés par des pannes majeures.

À Larouche, tout le village a été affecté à un moment ou à un autre depuis lundi. Une vingtaine de résidences de villégiature étaient toujours sans courant mercredi. À Labrecque, c'est aussi toute la municipalité qui a été touchée. Certains n'ont pas eu de courant pendant plus d'une journée et demie. C’est que la végétation est tombée sur plusieurs arbres, notamment sur le chemin de la Grande-Ligne. La mairesse entend rencontrer Hydro-Québec pour que ces situations ne se reproduisent plus.

Par contre, les citoyens étaient prêts cette fois-ci. Pratiquement tous ceux rencontrés par TVA Nouvelles ont indiqué s'être munis d'une génératrice en décembre dernier, lorsque plusieurs foyers ont été privés de courant pendant plusieurs jours après une tempête qui a durement endommagé le réseau.

Aussi affectées pendant plusieurs jours en décembre, les municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay avaient rencontré en janvier dernier Hydro-Québec pour élaborer des solutions. La maire de Larouche entend faire le suivi.

Outre Larouche, des dizaines de résidences de Saint-David-de-Falardeau et de Sainte-Rose-du-Nord ont été les dernières à être rebranchées mercredi.