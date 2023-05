Il meurt 24 heures avant de recevoir son cœur mécanique

Luc Simard, un homme du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui souffrait de graves problèmes cardiaques, attendait impatiemment de recevoir un cœur mécanique à l'Institut de cardiologie de Québec. Il est finalement décédé mercredi matin, la veille de l’opération qui aurait pu lui sauver la vie.

M. Simard avait eu la confirmation qu’il recevrait son cœur mécanique il y a cinq jours. Il en avait fait l’annonce sur sa page Facebook.

«Tout allait bien, sa santé était correcte, son sang était beau. Tout était en place pour l'opération», s’est souvenue sa conjointe, Caroline Tremblay.

Mais en fin de semaine, sa santé s'est rapidement détériorée.

«Dimanche, il commençait à moins "feeler", il voulait que je m'en vienne. J'ai dit "attends un peu, ton opération est bientôt". Et quand j'ai parlé au cardiologue lundi, il fallait que je m'en vienne, ça pressait», a-t-elle raconté.

Luc Simard a manqué de temps. Il a rendu l'âme 24 heures avant l'opération qui devait lui permettre de continuer à vivre.

«Je pensais tellement qu'il allait revenir et qu'on allait pouvoir rire et niaiser encore ensemble», s’est désolé Mme Tremblay.

En attente depuis mars

M. Simard avait été transféré à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour de l'arythmie cardiaque, en mars dernier.

«Ç’a été quand même assez vite. Un médecin après l'autre, un cardiologue après l'autre. L'hôpital a fait tout ce qu'il pouvait et tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir se rendre à l'opération», a dit sa conjointe.

Les examens à passer étaient nombreux afin de s’assurer que Luc Simard puisse subir cette opération qui comportait des risques.

«Il avait le cœur à 15 % quand il est entré à l'hôpital et quand il est décédé, il était à 5 %», a mentionné Mme Tremblay.

Deuxième deuil

Caroline Tremblay n’en est pas à sa première épreuve. Il y a 10 ans, elle perdait aussi sa fille Joannie, tuée par un récidiviste d'alcool au volant.

«Luc a dit qu'il était déçu et qu'il avait fait une promesse à Joannie de s'occuper de sa mère jusqu'à la fin. Et il a dit malheureusement je ne serai pas capable. Il s'excusait et il ne voulait pas partir. J'ai insisté comme on dit, j'ai dit c'est mieux pour toi, ça va être trop dur », dit Mme Tremblay, avec émotion.

Caroline tient à remercier tous ceux qui ont donné généreusement pour la cause. L'argent amassé l'a aidée à payer les frais durant la période d'hospitalisation et l'aidera à amorcer un deuil inattendu.

«Une chance que j'ai eu tous les dons. Il a fait des dons aussi de sa cornée, de ses tissus. Ça fait du bien pareil, tu te dis qu'il y a un peu de lui qui va vivre ailleurs», a-t-elle conclu.