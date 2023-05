Inspirée de la compétition «Révolution» de TVA: une fiction sur la danse pour Club illico

L’univers de la danse est au cœur des intrigues de la série dramatique Danse!, une nouveauté actuellement en tournage et destinée à Club illico.

Inspirée de l’émission Révolution, la fiction de six épisodes de 30 minutes est écrite par Sarah-Maude Beauchesne (Fourchette, L’Académie), qui multiplie les clins d’œil à la populaire compétition de danse de TVA.

D’ailleurs, des numéros de danse complets sont prévus dans chaque épisode. Les chorégraphies sont signées par les gagnants la première saison de Révolution, Katerine et Alexandre Leblanc, alias Team White. Le gagnant de la troisième saison, Yoherlandy Tejeiro Garcìa, et le demi-finaliste de la quatrième saison Sunny Boisvert partagent également leur savoir-faire, histoire d’en mettre plein la vue aux téléspectateurs.

Danse! met en vedette de nouveaux visages et d’autres, bien connus du grand public, comme Bianca Gervais, Maxime Le Flaguais et Tommy Tremblay, alias PETiTOM.

C’est le comédien et danseur Jeremyah Mogni, un grand garçon de 6 pieds 2 qui porte Danse! sur ses épaules. En entrevue avec l’Agence QMI, Sarah-Maude Beauchesne a parlé de lui comme d’«un diamant brut qui va tout casser». Jeremyah joue Marco, un danseur de hip-hop qui partage sa passion en donnant des cours de danse dans l’école fondée par ses parents. Quand l’école est menacée de fermeture, le monde de Marco s'effondre. La santé vacillante de son père n’aide en rien les choses, surtout que sa mère est décédée alors qu'il était adolescent.

Marco voit une double occasion en FLOW, une compétition internationale qui débarque pour la première fois à Montréal; celle de sauver l’école familiale, tout en atteignant de nouveaux sommets en danse. Il rate toutefois son audition et doit, après avoir obtenu une deuxième chance, faire équipe avec Rémi (Xavier Malo), un célèbre danseur contemporain.

Marco et Rémi se mesurent à des danseurs émérites pendant la compétition. Parmi ceux-ci, il y a sa rivale et ex-petite amie Kiki (Vanessa Boudrias). Marco l’aime encore, ce qui complique son parcours, déjà difficile.

La distribution est complétée par Michael Deschamps, Galiam Bruno Henry et Mel Charlot, dans son propre rôle, elle qui est danseuse professionnelle, chorégraphe et directrice artistique. Mel Charlot est celle qui remplacera Les Twins lors de la cinquième saison de Révolution, l’automne prochain, à TVA.

Une «fan finie» de Révolution

Sarah-Maude Beauchesne, qui est une «fan finie» de Révolution et qui se décrit comme une téléphile, a élargi son terrain de jeu grâce à Danse!, une série «très lumineuse» qui célèbre la résilience et mise sur un rythme intense, tant dans les mouvements que dans les émotions.

«Habituellement, les points communs récurrents dans mon écriture sont les femmes, le féminisme, le désir, l’amitié et l’amour. Là, j’avais un contexte complètement nouveau qui est celui de la danse et un personnage principal masculin. C’est un gros cadeau que Marc-André Grondin m’a fait en m’appelant pour me demander si ça m’intéressait.»

En plus de «Révolution», l’autrice a été inspirée par les films de danse Step Up, Honey et Save the Last Dance parce qu’ils mettent chacun en scène des protagonistes «qui ne peuvent pas vivre sans danser», comme dans la série.

«Il y a énormément de compétition, mais il y a aussi, beaucoup plus encore, de solidarité entre les danseurs.»

On invite par ailleurs le public à assister au tournage des prestations de danse les 18, 19 et 20 mai. Il faut s’inscrire en ligne [https://publiccible.com/Emission/DANSE].

Produite par Marc-André Grondin et Jean-Philippe Massicotte de Fair-Play, en collaboration avec Québecor Contenu, la série dramatique Danse! est réalisée par Patrice Ouimet. Club illico n'a pas indiqué quand elle sera disponible pour ses abonnés.

Une grosse année pour Sarah-Maude Beauchesne

C’est une grosse année pour Sarah-Maude Beauchesne. Et comment. En plus de signer la nouvelle série Danse! de Club illico, l’autrice, scénariste, comédienne et animatrice a adapté pour le grand écran son premier roman, Cœur de slush, qui sort dans les salles obscures le 16 juin prochain.

Marie-France Bornais

Le scénario «encapsule son adolescence» et la jeune femme de 33 ans a consacré sept années à son développement à travers ses différents projets.

Le film réalisé par Mariloup Wolfe met en vedette Lilane Skelly, Camille Felton, Joseph Delorey et François Létourneau. Il raconte l’été de Billie qui, à 16 ans, «est en retard dans presque tout». L’adolescente est sauveteuse au parc aquatique et tombe amoureuse de Pierre, un jeune cycliste émérite. Sa «grande sœur parfaite» Annette en pince elle aussi pour l’athlète, provoquant un triangle amoureux inusité.

Sarah-Maude Beauchesne, qui a «toujours six ronds d’allumés» sur sa cuisinière, planche en parallèle sur son prochain roman, pour lequel aucune date de sortie n’a encore été fixée.