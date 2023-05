La femme de Kevin Costner demande le divorce après 18 ans de mariage

Kevin Costner serait « anéanti » depuis que sa femme des 18 dernières a demandé le divorce.

La vedette de la série « Yellowstone » et sa femme, Christine Baumgartner, ont confirmé leur séparation mardi dernier.

« C'est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner à participer à une action en dissolution de mariage », a déclaré un porte-parole de l’acteur dans un communiqué rendu public par le magazine PEOPLE.

On comprend donc que ce n’était donc pas le désir de l’acteur de se séparer de la mère de ses trois enfants, Cayden, 15 ans, et Hayes, 14 ans, et Grace, 12 ans.

La créatrice de sacs à main aurait cité des « différences irréconciliables » comme raison de séparation. Kevin Costner a quant à lui expliqué qu’un accord prénuptial était en place, protégeant, on le présume, une partie de sa fortune amassée avant leur mariage.

En 2004, les deux se sont mariés au ranch de l'acteur dans le Colorado devant sa famille et ses amis, dont Tim Allen et la co-vedette de l’acteur dans le film « Ils dansent avec les loups », Mary McDonnell.

Selon les documents de papiers de divorce obtenus par TMZ - qui a été le premier média à rapporter la nouvelle de la rupture - les anciens amoureux auraient demandé la garde conjointe de leurs trois enfants.

Kevin Costner est également papa de quatre enfants adultes : Joe, Liam, Annie et Lily issus de ses relations passées. Avant Christine, Kevin Costner a été marié à Cindy Silva de 1978 à 1994.