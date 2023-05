La première bande-annonce de «Dune deuxième partie» dévoilée

La bande-annonce de Dune deuxième partie de Denis Villeneuve offre aux amateurs un avant-goût du film de science-fiction mettant en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh et Rebecca Ferguson.

Les studios Warner ont dévoilé mercredi midi la toute première bande-annonce du film qui sortira le 3 novembre prochain, en plus de l’affiche pour le Québec sur laquelle on voit Timothée Chalamet et Zendaya.

Ce premier aperçu du long métrage adapté du roman de Frank Herbert, suite du «Dune» de 2021 qui a remporté six Oscars, suit Paul Atréides (Timothée Chalamet) et sa mère, Lady Jessica (Rebecca Ferguson) alors qu’ils tentent de se faire une place parmi les Fremen pour lutter contre les forces du baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard).

Zendaya reprend son rôle de Chani, une Fremen dont Paul tombe amoureux, Josh Brolin revient en Gurney Halleck, Dave Bautista en Rabban, Stephen McKinley Henderson en Thufir Hawat, Javier Bardem en Stilgar, le chef des Fremen, et Charlotte Rampling en révérende mère Gaius Helen Mohiam.

Dans ce nouveau volet, parmi les nouveaux venus, Austin Butler incarne Feyd-Rautha Harkonnen, neveu du baron, tandis que Florence Pugh devient la princesse Irulan, fille de l’empereur Shaddam IV (Christopher Walken) et que Léa Seydoux prête ses traits au personnage de dame Margot, une Bene Gesserit.

Il y a quelques jours, la publication américaine «Vanity Fair» avait dévoilé des photos de Dune deuxième partie accompagnées d’une entrevue du réalisateur Denis Villeneuve.

«C’est important, il ne s’agit pas d’une suite, mais d’une seconde partie. Il y a une différence. Je voulais que le film s’ouvre là où nous avions laissé les personnages. Il n’y a pas d’avance dans le temps. Je voulais une continuité dramatique avec la première partie», y a mentionné le cinéaste québécois.

Denis Villeneuve y a d’ailleurs qualifié ce nouveau film, entièrement tourné en IMAX, de «film d'action et de guerre épique» et a souligné son intention de mettre l’amour entre Paul et Chani au centre du long métrage.

«Je voulais faire un film très humain, très proche des personnages, malgré l'envergure. Je n'arrêtais pas de dire à mon équipe: ’la chose la plus importante est cette étincelle, cette relation entre ces deux personnages’. Si nous ne capturons pas cela à l’écran, il n'y a pas de film. L'épicentre de l'histoire est cette relation», a-t-il dit.

Dune deuxième partie prendra l’affiche le 3 novembre prochain.